ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-29 Nisan 2020 tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sonuçlara nasıl ulaşılır?

Sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız.