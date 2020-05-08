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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarına nasıl ulaşılır? KPSS-2020/6 yerleştirme sonuçları sorgulama…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına nasıl ulaşılır? KPSS-2020/6 yerleştirme sonuçları sorgulama…
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-29 Nisan 2020 tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Sonuçlara nasıl ulaşılır?
Sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 çevre ve şehircilik bakanlığı sözleşmeli pers çevre ve şehircilik bakanlığı sözleşmeli personelSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 16:04
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