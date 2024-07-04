Cevizi tehdit eden zararlıyla mücadele dönemi başladı

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da 16 bin 579 dekar alanda 2 bin 94 ton ceviz üretimi yapıldığını bildirdi.

Ceviz üretiminin artması için zararlılarla mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Sağlam, "Ceviz güvesi sadece cevizde beslenen bir tür olup, sürgünlerin kurumasına ve meyvelerde dökülmelere neden olmaktadır. Ceviz güvesi arvaları ceviz meyvesinin yeşil kabuğunun alt kısmıyla beslenir. Yeşil kabuktan meyve içine girmez, yani cevizin içi ile beslenmez ancak kabuktaki zarar nedeniyle meyvelerde dökülmelere neden olduğu belirlenmiştir. Yumurtaları, sarımsı-gri, kırmızımsı-gri renkte, küre şeklinde ve 0,5 milimetre çapındadır. Larva, birinci dönemde krem-beyaz veya sarımtırak-beyaz renkte olup, baş 2-3 milimetre uzunluk ve 0,5 milimetre çapında koyu kahverengindedir." ifadesini kullandı.

Sağlam, yumurtadan çıkan larvaların bitkinin taze sürgünlerinin bulunduğu sap kısmından girerek beslendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarda ceviz güvesi ilk dönem larvaları, haziran ayının ikinci döneminde ağaçlarda görüldüğü belirlenmiştir. Larvaların, dallarda taze sürgünlerin ve yaprakların çıktığı yerlerde giriş deliklerinin olduğu ve bu deliklerin etrafında pislikler bulunduğu tespit edilmiştir. Meyve oluşumuna kadar sürgünlerin iç kısmında beslenen larvaların taze sürgünlerde kurumaya neden olduğu belirlenmiştir. Ceviz meyveleri, normal büyüklüğüne geldiğinde ikinci döl larvaları cevizin yeşil kabuk kısmına giriş yaparak burada beslendiği belirlenmiştir. Bir larva birden fazla meyveye zarar yapabilmektedir. Bu tür meyvelerin olgunlaşma döneminde döküldüğü belirlenmiştir."

Meyvelerde zararın hasat sonuna kadar devam ettiğini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Larvalar genelde bütün hayatlarını meyve ve sürgünlerin içinde geçirir, sadece pupa olacak yer aramak için bitkiyi terk eder. Genellikle gövdenin kabuk çatlaklarında ya da kabuğun altında pupa olurlar. İlk iki dölün larvaları çimlerde veya dallarda korunaklı yerlerde pupa olabilirler. Zararlının pupaları, kabuk altında ve çatlaklarda bir arada bulunmasından kolayca tespit edilebilmektedir. Zararlının larvalarına karşı tuzak bant olarak oluklu mukavva kullanılmalıdır. Zararlının kabuk altında toplanmış olan pupaları kontrol edilmelidir. Yere dökülen meyveler ve budama artıkları dikkatle incelenmelidir. Özellikle dikim amaçlı bitkiler, aşı kalemleri ve budama artığı dalların nakledilmesi ile zararlı yeni alanlara bulaşabilmektedir. Bu nedenle özellikle yabancı çeşitlerden oluşan aşı kalemleri dikkatle incelenmelidir. Mücadeleye zararlının ilk görülmesiyle birlikte başlanılması, bulaşık sürgünler ve yere dökülen meyvelerin imha edilmesi oldukça önemlidir. Zarara uğrayan sürgünlerin haftada bir budama artıklarının yakılarak imha edilmesi zararlının popülasyonunu önemli ölçüde azaltacaktır."