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Güncel
AA 27.02.2024 11:12

Çerkeş'te AK Parti Kadın Kolları Seçim Bürosu açıldı

Çerkeş ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Seçim Bürosu, törenle açıldı.

Çerkeş'te AK Parti Kadın Kolları Seçim Bürosu açıldı

Karamuklu Mahallesi Kınık Caddesi üzerinde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Sopacı, 10 yılda yaptıklarının gelecek 5 yılda yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.

İlçeye birçok eser kazandırdıklarını, gelecek nesiller için sağlam temeller attıklarını ifade eden Sopacı, "Önümüzdeki beş yılda da verdiğimiz sözleri tutacağımızın, Çerkeş’imizin daha da iyiye gitmesi için çalışmalarımıza aynı şevk ve kararlılıkla devam edeceğimizin garantisini veriyorum. Görev süremizin ilk gününden itibaren sizlere verdiğimiz her bir sözün arkasında durduk ve bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kıymetli bakanlarımıza, AK Parti Grup Başkan Vekili Çankırı Milletvekilimiz Muhammet Emin Akbaşoğlu’na ve önceki dönem milletvekillerimize, AK Parti teşkilatımıza, değerli bürokratlarımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize, Belediye Meclisi üyelerimize, dernek başkanlarımıza, köy ve mahalle muhtarlarımıza, belediye personelimize ve bu süreçte dualarını ve desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Açılış programına, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, AK Parti Çerkeş İlçe Başkanı Furkan Altuntaş ve yönetimi ile partililer katıldı.

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