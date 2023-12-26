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Güncel
AA 26.12.2023 22:43

Çekerek'te çiftçilere eğitim verildi

Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde çiftçi eğitim programları düzenliyor.

Çekerek'te çiftçilere eğitim verildi

Bayındırhüyük köyünde düzenlenen eğitim programına katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık ve teknik personeli tarafından çiftçilere tarım ve hayvancılık konusunda bilgi verildi.

Saltık, çiftçinin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini daha verimli ve karlı bir şekilde yürütebilmeleri için eğitim programları düzenlediklerini söyledi.

Köylerde düzenledikleri eğitim programları sayesinde çiftçinin güncel bilgilere ulaştığını ifade eden Saltık, "Çiftçilerimiz de yaptıkları üretimlerde karşılaştıkları sorunları teknik ekiplerimize ileterek çözüm yolları aranıyor. Bu da hem çiftçilerimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.

Saltık, çiftçi kayıt sistemi, buğday yetiştiriciliği, tohum seçimi, buzağı bakımı, tarım sigortası, tarım ve hayvansal destekleri gibi konularda çiftçilere bilgi verildiğini aktardı.

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