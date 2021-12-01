Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da kablo hırsızlığı yapan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da düzenlenen operasyonda kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi ile Kurşunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezi ile Kurşunlu ve Bayramören ilçelerindeki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı öğrenilen 3 şüpheli için çalışma başlatıldı.
Adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Çankırı Fiber Kablo
Sıradaki Haber
2021 AGİ ücreti ne kadar? 2021 asgari geçim indirimi...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz