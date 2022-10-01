Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 07:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da hakkında yakalama kararı bulunan 911 kişi yakalandı
Çankırı'da yılbaşından bu yana çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunun 911 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 99'u tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında yapılan istihbari çalışmalar ve yol kontrolleri sırasında çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 911 kişi yakalandı.
Söz konusu kişilerden 99'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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