Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Çankırı'da O.G, M.K.P. ve Y.K'nin adreslerinde arama yapıldı. Aramada kenevir yetiştirmek için bitki yetiştirme kabinleri, fanlar, havalandırma tesisatları, termometreler, ışıklandırma sistemleri, çeşitli ebatlarda saksılar, hassas terazi gibi çok sayıda malzeme ile 24 kök Hint keneviri, 2 kilo 719,53 gram esrar ve 203,3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K, sevk edildiği hakimlikçe uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı. O.G. ve M.K.P. hakkında ise adli işlem başlatıldı.