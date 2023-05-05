Çankırı'da 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Evinden çıkarken apartman komşusu Talip P.'ı daha sonra da eski eşinin çalıştığı ekmek fabrikası ortaklarından Orhan K.'yu öldürmesinin ardından gözaltına alınan Hanifi Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çankırı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Psikolojik sorunları bulunan Hanifi Y, dün Buğdaypazarı Mahallesi Gül Sokak'ta evinden çıkarken apartmanda komşusu Talip P.'ı, daha sonra evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Ceyda Sokak'ta bulunan eski eşinin çalıştığı ekmek fabrikasının ortaklarından Orhan K.'yu öldürmüştü.
Olay yerinden kaçarken aynı silahla intihar girişiminde bulunarak yaralanan Hanifi Y, polislerce gözaltına alınmıştı.