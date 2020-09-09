Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'nin iki ilçesinde orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Gelibolu ve Biga'da ormanlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Gelibolu'ya bağlı Kavakköy beldesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Biga'nın Kalafat köyü yakınında ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için de çalışma yürütülüyor.
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