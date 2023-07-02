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Güncel
AA 02.07.2023 09:56

Çanakkale'de arı kovanlarının çitlerini çalan zanlı fotokapanla tespit edildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bal üreticilerinin ayı saldırılarından korumak amacıyla kovanların etrafına çektikleri elektrikli çitleri çaldığı fotokapanla tespit edilen zanlı tutuklandı.

Çanakkale'de arı kovanlarının çitlerini çalan zanlı fotokapanla tespit edildi

Kazdağları'nda yer alan Yeşilköy köyündeki Bal Ormanı Bölgesi'ne kestane balı üretmek için götürdükleri kovanlarını, ayı saldırılarından korumak amacıyla elektrikli çitle çeviren üreticiler, daha önce de yaşadıkları hırsızlık olaylarına karşı fotokapan sistemi kurdu.

Fotokapan görüntülerini izleyen üreticiler, kovanların yer aldığı bölgeye gündüz vakti gelen aracın akşam saatlerinde tekrar gelmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramada tesit edilen araç içinde L.Ö'yü yakaladı, arıcılara ait olduğu belirlenen elektrikli çit, panel, akü ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen L.Ö. tutuklandı.

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