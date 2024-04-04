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Güncel
İHA 04.04.2024 11:42

Çanakkale'de 6 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 6 gündür kayıp olan 73 yaşındaki alzheimer hastası Nazmi Balaban, arazide ölü bulundu.

Çanakkale'de 6 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
[Fotograf: AA]

Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde yaşayan alzheimer hastası Nazmi Balaban, 28 Mart günü evinden ayrıldı.

Geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma, kayıp Balaban için arama çalışması başlattı.

Nazmi Balaban’ın cansız bedeni, dün jandarma tarafından Kavakköy beldesinde askeriyeye yakın bir arazide bulundu.

Balaban’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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