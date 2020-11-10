Haber Giriş: Kaynak: AA
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Sivas'ta vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.
[Sivas]
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla Aksaray'da tören düzenlendi.
[Aksaray]
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, saat 9.05'te saygı duruşunda bulundu.
[Kahramanmaraş]
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