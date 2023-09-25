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Güncel
AA 25.09.2023 12:52

Bursa'da trafik kazasında beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde iki beton mikserinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazasında beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

İznik-Yenişehir kara yolunun Derbent mevkisinde, İznik istikametine seyreden Ersoy Öztepe (43) idaresindeki beton mikseri, aynı istikamette ilerleyen M.Z.Ç. (45) idaresindeki beton mikserine arkadan çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ersoy Öztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan M.Z.Ç. ise ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Öztepe'nin cenazesi İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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