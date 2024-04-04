Bursa'da mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde 22 yaşındaki Sibel İ., arkadaşlarıyla eğlenmek için manzaralı bir alana geçti.
Manzaraya karşı oturmak isteyen Sibel İ., tırmandığı duvardan yaklaşık 7 metre aşağı düştü.
Mahsur kalan gencin arkadaşları 112 ekiplerini aradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Vücudunda kırıklar oluşan Sibel İ., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.