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Güncel
AA 01.03.2024 10:21

Bursa'da iş hanından 2 televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Bursa'da kullanılmayan ancak içinde bazı eşyaların bulunduğu iş hanından 2 televizyon çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bursa'da iş hanından 2 televizyon çalan şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Nilüfer ilçesindeki binadan ayrı tarihlerde 2 plazma televizyonun çalındığı ihbarını alan polis, çalışma başlattı.

Kullanılmayan ancak içinde bazı eşyaların bırakıldığı iş hanının çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, geceleri bahçe kapısının üzerinden tırmanıp içeriye giren şüphelinin 4 suç kaydı bulunan Faruk S. olduğunu belirledi.

Ekiplerce adresi tespit edilen Faruk S. gözaltına alındı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kamera kayıtlarında, Faruk S'nin 2 ayrı tarihte gece bahçe kapısından atlayıp iş hanına girdiği ve çaldığı televizyonlarla çıktığı görülüyor.

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