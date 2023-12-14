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Güncel
AA 14.12.2023 22:40

Bursa'da frenleri boşalınca park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, frenlerinin boşalması nedeniyle yokuş aşağı inerek park halindeki bir araca çarpan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.

Bursa'da frenleri boşalınca park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

İbrahim K. (80) idaresindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yokuş aşağı inerken frenleri boşalınca hızlandı.

Otomobil, bu cadde ile Kurtuluş Sokağı'nın kesişiminde park halindeki otomobile çarpıp yaklaşık 40 metre sürükledikten sonra durabildi.

Sürücü ile yanında bulunan eşi Zekiye K.'nın (74) yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Söz konusu iki otomobil ise olay yerinden çekiciyle götürüldü.

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