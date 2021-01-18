Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 13 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine şüpheliye ait adrese baskın yapan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
K.Y'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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