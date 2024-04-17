Çok Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.04.2024 16:20

Burdur'da samanlıkta çıkan yangında bir kişi yaralandı

Burdur'da merkeze bağlı Çallıca köyünde yaklaşık bin saman balyasının zarar gördüğü yangında bir kişi yaralandı.

Burdur'da samanlıkta çıkan yangında bir kişi yaralandı

Gürsel G.'e ait samanlıkta yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Gürsel G., itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bin saman balyası ile tarım makinesi zarar gördü.

Yangında hafif yaralanan Gürsel G., sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tefenni ilçesine bağlı Beyköy'de de Ali Karadere'ye ait kerpiç evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı belirlenen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

ETİKETLER
Burdur
Sıradaki Haber
Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
Japonya'nın batısında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
17:29
Muhtarlık mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti
17:21
Düzensiz göçmenlere "Kalkan-20" operasyonu: 2 bin 101 kişi yakalandı
16:53
Sakarya'dan 711 milyon dolarlık ihracat
16:58
Gazze'deki hükümet: İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 5 bin Filistinliyi alıkoydu
16:37
Konya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
FOTO FOKUS
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ