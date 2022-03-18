Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 03:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Burdur’un Bucak ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Burdur’un Bucak ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Bucak ilçesi Karacaören’de 4 kişinin kaçak kazı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 1adet karot makinası, 6 adet karot malzeme ucu, 1 adet levye, 1 adet hurç, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet küçük çapa, 1adet demir çekiç, 1 yılan kamera, 3 litre benzin, 1 adet ilaç tulumbası, 2 kilo fitil tozu, 7 metre ateşleme kablosu, 1 adet pense ve 1 adet batarya ele geçirildi.
Olay yerinden emniyete sevk edilen şüpheliler adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Burdur Kaçak Kazı
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