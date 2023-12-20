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Güncel
AA 20.12.2023 22:05

Burdur'da iki komşunun elinden kaçan hırsızı polis yakaladı

Burdur'da hırsızlık için girdiği evde yakalandığı ev sahibi ve komşusunun elinden kaçan hırsız, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Burdur'da iki komşunun elinden kaçan hırsızı polis yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, apartmandaki bir daireden yaklaşık 80 bin lira değerinde altın ve 150 dolar çalan kadın hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlığı yapan şüpheliyi tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan R.K. gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları ve döviz ele geçirildi.

Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanda, dün bir dairede ziynet eşyası ile bir miktar dövizi çaldıktan sonra ayakkabılıkta bulduğu anahtarla alt kattaki daireye giren hırsız, evde karşılaştığı ev sahibi ve ev sahibinin yardıma çağırdığı komşusunun elinden kaçmayı başarmıştı.

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