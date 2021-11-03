Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur’da hurda arabası bağlı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Burdur’da ters yönde ilerlemeye çalışan hurda arabası bağlı motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Burdur'da M.T. yönetimindeki 35 TNE 87 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu halk plajı mevkisinde ters şeritte ilerleyen Hasan Uyar (54) idaresindeki 15 NE 247 plakalı hurda arabası bağlı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Uyar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü M.T gözaltına alındı.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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