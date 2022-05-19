Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.