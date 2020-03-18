İlçeye bağlı Dombaçayır köyünde Berkay Ç'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük ve Dodurga belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Ahırın kullanılamaz hale gelmesine ve içindeki 10 büyükbaş hayvanın telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.