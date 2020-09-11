Kent merkezinin değişik noktalarında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçları otobüs, minibüs ve taksilerde denetim yaptıı.

Anıt Park mevkisinde denetim yapan ekipler, taksileri durdurarak, yolcu sayısı, maske kullanımı ve hijyen konusunda şoförlere uyarılarda bulundu.

Ayrıca ekipler araçların dezenfekte edilip edilmediğini de kontrol etti.