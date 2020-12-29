Bolu Valiliğinden alınan bilgiye göre, polis ve jandarma ekiplerince Kovid-19 ile mücadele kapsamında 25-28 Aralık tarihlerinde kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66, maske takmayan ve maske kullanım kuralına uymayan 11, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 ve izinsiz seyahat kuralına uymayan 5 olmak üzere toplamda 86 kişiye 49 bin 340 lira ceza uygulandı.