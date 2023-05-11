Bolu'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Bolu'da, Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. Sarıcalar Özel Eğitim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu, bardakla ritim tutma oyunu yapıldı, türküler söylendi ve şiirler okundu.
Okulda eğitim gören görme engelli öğrenci Buğrahan Toprak Karaarslan ise türkü seslendirdi.
Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, okul müdürü İsmail Karakurt, okul müdürleri, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.