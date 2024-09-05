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Güncel
AA 05.09.2024 20:21

Bolu'da çıkan ev yangını büyümeden söndürüldü

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Bolu'da çıkan ev yangını büyümeden söndürüldü

İlçeye bağlı Kuzgöl köyü Yörükler Mahallesi'nde ikamet eden Sebahattin Kırbaş'a ait 2 katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine Mengen ve Yeniçağa belediyeleri itfaiye ekipleri ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği alevler, çevredeki diğer evler ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız da köye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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