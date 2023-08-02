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Güncel
İHA 02.08.2023 21:55

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinde 6 buçuk saat bakım çalışması yapılacak

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yapılacak. 4 Ağustos’ta İstanbul istikametinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak, trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinde 6 buçuk saat bakım çalışması yapılacak

Bolu Dağı Tüneli içerisinde havalandırma sistemlerinin bakım çalışması yapılacak. 4 Ağustos tarihinde 00.30- 07.00 saatleri arasında İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülecek. Bolu Dağı Tüneli içerisinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, `Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması sebebiyle 04.08.2023 tarihinde 00.30 - 07.00 saatleri arası İstanbul yönünde önce sol - orta şeritler, sonrasında da sağ - orta şeritler trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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