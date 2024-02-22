Az Bulutlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.02.2024 17:58

Boğazlıyan'da "Cami Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından "Cami Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Boğazlıyan'da "Cami Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi

Merkez Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe vaizi Murat Tekin, "güzel ahlak" konusunda katılımcılarla sohbet etti.

Boğazlıyan Müftüsü Atıf Akşit de gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Akşit, gençlerin cami ve dini faaliyetlere katılımının toplumsal ve manevi yönden önemli olduğunu belirterek, "Bu etkinlikler, manevi ve sosyal değerlerin güçlenmesinin yanı sıra gençler arasında dayanışma ve paylaşımın da artmasına olanak sağlıyor. Gençler arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:18
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
18:49
Norveç Hava Yolları Oslo-İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor
18:44
Yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin lira para cezası
18:41
Kurum: İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak
18:24
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:00
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de biriken çöpler, sağlık risklerini artırıyor
Depremde ebeveynlerini kaybeden 3 kardeş, Suriye'deki dedelerine teslim edildi
Depremde ebeveynlerini kaybeden 3 kardeş, Suriye'deki dedelerine teslim edildi
FOTO FOKUS
Uçuş operasyon; KAAN günaydın!
Uçuş operasyon; KAAN günaydın!
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ