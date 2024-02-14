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Güncel
AA 14.02.2024 14:25

Bodrum'da halk plajında temizlik yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajında toplanan atıklar ayrıştırılarak atık merkezine götürüldü.

Bodrum'da halk plajında temizlik yapıldı

Deniz Çöpü İzleme Programı kapsamında, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Muğla Şubesi iş birliğinde Yalı Mahallesi Gerenkuyu Halk Plajı'nda temizlik yapıldı.

Etkinliğe TÜRÇEV Muğla Șubesi üyeleri, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle Saliha Veysel Oktay Ortaokulu'ndan öğrenciler katıldı.

Kıyıda yaklaşık iki saat süren çalışmalarda toplanan atıklar ayrıştırılarak atık merkezine götürüldü.

Program kapsamında aynı bölgede yılda dört kez yapılan çalışmayla deniz çöpü sorunuyla mücadele amaçlanıyor.

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