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Güncel
AA 21.10.2023 14:10

Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 17 Ekim'de Güroymak'ta özel harekat timlerinin de katılımıyla 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramada 71,43 gram sentetik uyuşturucu, 18,36 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 gram eroin, 3 tabanca, 2 tüfek, 25 fişek, bıçak ve hassas terazi ele geçirildi.

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Bitlis Uyuşturucu Narkotik
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