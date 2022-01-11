Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı dolayısıyla ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kapanan 203 yerleşim yerinden 137'sini ulaşıma açtı.

Kapalı 66 köy yolunun açılması için iş makineleriyle çalışmalar devam ediyor.