Bitlis'te su sorunu yaşanan köye yeni isale hattı çekildi

Merkeze bağlı 52 haneli Çeltikli köyünde kuraklığın etkisiyle kaynaktan gelen içme suyunun miktarında azalma yaşandı.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için köye 7 kilometrelik yeni isale hattı çekti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, köyde kuraklıktan dolayı su sıkıntısının yaşandığını söyledi.

Vatandaşların sıkıntısını gidermek için çalışma başlattıklarını anlatan Avkan, "Çeltikli köyümüz adından da anlaşılacağı üzere ilimizde çeltik ekimi yapılan tek köyümüz. Köylülerimizin en büyük geçim kaynaklarından biri de çeltik. Getireceğimiz su, içme suyu olarak ve aynı zamanda arazilerin sulanmasında kullanılacak. Çeltik üreticilerine destek olacak. Arkadaşlarımız çok büyük bir özveriyle görevlerini ifa ediyorlar." diye konuştu.

Çeltikli köyü muhtarı Maşallah Demir de çalışma yürüten ekiplere teşekkür etti.