Bitlis'te sosyal medyada terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan 5 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütünün PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, il merkezi, Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medyada "terör örgütünü destekleyici ve övücü mahiyette paylaşımlar" yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tüfek, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.