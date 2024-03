Bitlisli minik ressamlar gelecek vaat ediyor

Tatvan Gençlik Merkezinde her yıl yüzlerce kursiyer verilen eğitimlerden faydalanıyor.



Açılan kurslardan biri olan resim kursuna giden minik ressamlar, bir yandan eğitim görüyor bir yandan da eğleniyor. Her gün belirli saatler aralığında verilen kursa 80 minik öğrenci katılarak keyifli zaman geçiriyor. Kursa severek geldiklerini söyleyen minik ressamlar, verilen eğitimlerden memnun olduklarını dile getirerek kursun devam etmesini istiyor.



Haftanın her günü miniklere resim kursu verdiklerini söyleyen resim öğretmeni Hatice İnce, “80 öğrenci mevcuduna sahibiz. Karakalemden yağlı boyaya kadar yaş gruplarına göre derslerimizi işliyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımıza sanatın sadece kâğıtta olmadığını ya da sadece bir hobi olmadığını, hayatın her yerinde resmin önemli olduğunu anlatmaktır” dedi.