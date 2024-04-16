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Güncel
AA 16.04.2024 09:43

Bitlis Valisi Karaömeroğlu'dan Turizm Haftası mesajı

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında "Bitlis'imizin turizm alanında hak ettiği noktaya gelmesi için tüm kurumlarla el ele vererek birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Bitlis Valisi Karaömeroğlu'dan Turizm Haftası mesajı
[Fotograf: AA]

Vali Karaömeroğlu, ülkelerin ve şehirlerin ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, farklı kültürlerin birbirini tanımasına ve kaynaşmasına da vesile olan turizmin, Bitlis'in kalkınma hamlesindeki birinci önceliği olduğunu vurguladı:

"Tarihe ışık tutan Selçuklu Mezarlığıyla, büyüleyici doğal güzelliklere sahip gölleri, Süphan Dağı, yıllara meydan okuyan tarihi camileri, kümbetleri, yıkılmaz kaleleri, dünyanın en lezzetli balı, yöresel ürünleri, birbirinden değerli doğal güzellikleri, tabiat varlıkları ve sulak alanlarıyla adeta bir açık hava müzesini andıran güzel Bitlis, Türkiye'nin görülmeye değer şehirlerinden biridir. Ülkemizin genelinde olduğu gibi Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan turizm hareketliliğinden, yeni turizm sezonu ile birlikte Bitlis'imizin de istifade etmesi ve belki birkaç sene sonra yüz binlerce turistin akınına uğrayan bir turizm cenneti olması için birçok çalışmayı hayata geçirdik."

''Doğunun incisi Bitlis'imize herkesi davet ediyorum''

Hedeflerinin Bitlis'i turizmde öncü bir kent yapmak olduğunu söyleyen Karaömeroğlu, "Bu sebeple, Bitlis'imizin turizm alanında hak ettiği noktaya gelmesi, gelişmişlik düzeyinin artırılması ve insanlarımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelmesi için tüm kurumlarla el ele vererek birlikte hareket etmeliyiz. Bu düşüncelerle Turizm Haftası'nı kutlarken, yeni turizm sezonunda tüm esnafımıza bol kazançlar diliyor, doğunun incisi olan güzel Bitlis'imizi görmeyen herkesi ilimizde bir tarih yolculuğuna çıkmaya ve doğal güzelliklerimizi yerinde görmeye davet ediyorum" sözlerini kullandı.

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