Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Adilcevaz ilçesinde teknenin alabora olması sonucu yaralanan düzensiz göçmenleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çağatay, sabah saatlerinde Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bölgede Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyrukluları taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaralanan düzensiz göçmenleri ziyaret etmek üzere Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne gitti.

Çağatay, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldığı yaralılara, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette Çağatay'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey eşlik etti.

Kaynak: AA