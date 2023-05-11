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Güncel
AA 11.05.2023 09:55

Bitlis Tatvan'daki okullarda öğrenciler çevre temizliği konusunda bilgilendiriliyor

Van Gölü Aktivistleri Derneğince, Tatvan ilçesindeki öğrencilere yönelik çevre temizliği, hayvan sevgisi, su kaynaklarının önemi ve Van Gölü havzasındaki güzelliklerin korunmasına yönelik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

Bitlis Tatvan'daki okullarda öğrenciler çevre temizliği konusunda bilgilendiriliyor

"Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında Selahaddin Eyyubi Ortaokulu, Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu ve Tatvan Kız İmam Hatip Lisesi'nde eğitim seminerleri düzenlendi.

Derneğin Genel Sekreteri Turan Altıntaş, dernek üyeleri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen seminerlerde, öğrencilere slaytlar eşliğinde doğanın önemi, hayvan sevgisi ve çevre temizliği hakkında bilgi verildi. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, öğrencilerin seminerlere ilgi gösterdiğini aktardı. Dernek üyesi Suzan Önder da yaptıkları faaliyetlerle öğrencilerde çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturduklarını dile getirdi

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