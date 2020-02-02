Geçen sene babasını hava saldırısında kaybeden 5 yaşındaki Kaud, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib'in güneyinden ailesiyle kuzeydeki Sarmada ilçesine göç etti.

AA'nın iki hafta önce bölgeden yaptığı çekimler sırasında Kaud, "Bisiklet istiyorum. Dışarısı çamur olduğundan bisikletim olursa dışarıda oynamayacağım. Çadır içerisinde oynayacağım." demişti.

Yetim çocuğun bu isteğine sessiz kalmayan Ankaralı hayırsever, çocuğa yardım etmek için AA muhabirleriyle irtibata geçti.

Adını vermek istemeyen hayırsever, çocuğun ve ailesinin durumundan çok etkilendiğini ve Kaud'un hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bisikletine kavuşan Kaud'un mutluluğu AA kameralarına yansıdı.

Kaud'un annesi Um Subuh, babasız kalan oğlunun yüzü güldüğü için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sevinçten gözyaşlarına boğulan anne duygularını şu ifadelerle anlattı:

"Allah sizlerden razı olsun. Oğlumun isteğini yerine getirdiniz. Anadolu Ajansına teşekkür ederim, Allah sizleri muvaffak eylesin."

İdlib'deki son durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Rejim ve destekçileri, saldırılarına devam ederek bölgeyi sivillerden boşaltmak istiyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1800 civarında sivil can verdi.