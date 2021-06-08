Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde birlikte yaşayan kedi ve köpeğin renkli görüntüleri, ilgi çekiyor. Günün büyük bir bölümünü birlikte geçiren kedi ve köpek, dinlenirken bile ayrılmıyor.

İş yeri sahibi Sinan Ergen, AA muhabirine, kedi ve köpeğin ortaya koydukları güzel dostluğun görenleri biraz şaşırttığını dile getirerek, "Uzun yıllardır bizim iş yerimizin önünde birlikte yaşıyor bu hayvanlar. Zamanlarının büyük bölümünü beraber geçirirler. Birlikte yemek yer, birlikte uyurlar. Hakikaten kıskanılacak bir dostluğa sahipler." diye konuştu.