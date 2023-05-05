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Güncel
İHA 05.05.2023 10:28

Bir ay içinde 717 araç trafikten men edildi

Kocaeli'de jandarma ekiplerinin 1-30 Nisan tarihleri arasında yürüttüğü denetimlerde 108 bin 377 araç kontrol edildi, kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler yapılarak, 717 araç trafikten men edildi.

Bir ay içinde 717 araç trafikten men edildi
[Fotograf: İHA]

Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarmaları ekipleri, 1-30 Nisan tarihleri arasında bin 143 sürücü, 735 yaya ve 629 öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 507 kişiye trafik güvenliği konularında eğitim verdi.

İcra edilen trafik denetimleri çerçevesinde 108 bin 377 araç kontrol edildi, kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemler yapılarak 717 araç trafikten men edildi.

26 sürücü belgesine de el konuldu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarmaları tarafından nisan ayı içerisinde 41 yaralanmalı, 79 maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplam 120 trafik kazasına müdahale edildi.

Trafik kazalarında 62 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

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