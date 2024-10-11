Bingöl'de uyuşturucu ve dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Operasyonda, tabanca, av tüfeği, 2 şarjör, 15 fişek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.