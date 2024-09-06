Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce, Genç ile Karlıova ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucu 5 şüpheli yakalandı.

Genç ilçesinin Yayla köyü kırsalındaki operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 kilo 240 gram kenevir tohumu, kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.