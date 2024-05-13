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Güncel
AA 13.05.2024 12:26

Bingöl'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bingöl'de akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bingöl kent merkezindeki Çapakçur Vadisi mevkisinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i av tüfeğiyle açılan ateş sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri hayatını kaybetti 

Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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