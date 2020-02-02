Alınan bilgiye göre, jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince sürdürülen çalışmada, ilçeye bağlı Gençtavus köyünün Kuştepe mezrasında telefonla konuşmak için dün evden yüksek yere çıkan ve üzerine çığ düşen güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cesedi bulundu.

Arlı'nın cesedi Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.