Bingöl'de 209 aranan şahıs yakalandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, Bingöl'de son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda yakalanan şahıs, trafikten men edilen araç ve uyuşturucu madde miktarlarını açıkladı.

"Tek amacımız Bingöl’ü daha huzurlu ve güvenli bir kent yapmak. Bu doğrultuda 16 Ekim - 23 Ekim tarihleri arasında Bingöl emniyet ve jandarmamız 66’sı yabancı olmak üzere toplam 28 bin 515 şahsı ve 31 bin 823 aracı sorguladı" diyen Usta sözlerine şöyle devam etti:

"209 aranan şahıs tespit edilip 5 gözaltı yapıldı, 842 araca cezai işlem yapılıp 48 araç trafikten men edildi. 44 paket kaçak sigara, 17 adet elektronik sigara, 132 adet sikke, 11 adet yüzük, 1 adet bilezik ve 16 adet değişik obje ele geçirildi. Sizlerin destek ve anlayışıyla hep birlikte başaracağız"