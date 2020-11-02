AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin her şart altında Azerbaycan'ın haklı davasında hep yanında olduğunu ve yanında olmaya da devam edeceğini söyleyerek, "Karabağ bir gün mutlaka gerçek sahibine dönecektir. Türkiye bunun için elindeki tüm imkanları kullanmaktadır." dedi

Yıldırım, TBMM heyetiyle gerçekleştirdiği Bakü temaslarını basın mensuplarına değerlendirdi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına destek vermek için Bakü'ye geldiklerini bildiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Yardımcısı Ali Ahmadov ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yıldırım, Azerbaycan ve Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu, iyi günde de kötü günde de beraber olduğunu, bazı ülkelerin Karabağ'da verilen mücadeleyi anlamadığını dile getirdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiğini, 1 milyon kişinin göçmen durumuna düştüğünü hatırlatan Yıldırım, "Tüm bunlar olduktan sonra bugün avaz avaz bağıranlar hiçbir tepki vermedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işgale son verilmesini öngören 4 karar aldı. Rusya, ABD ve Fransa Minsk Grubu kurdu. Minsk Grubu miskin miskin oturdu. Onların adını 'Miskinler Grubu' diye değiştirmek daha uygun olur." dedi.

Yıldırım, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başarılı bir operasyon yürüttüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye her şart altında Azerbaycan'ın haklı davasında hep yanında oldu, yanında olmaya da devam edecektir. Biz bir millet iki devletiz. Bunun da gereğini tüm ortamlarda hepimiz yerine getiriyoruz. Karabağ bir gün mutlaka gerçek sahibine dönecektir. Türkiye bunun için elindeki tüm imkanları kullanmaktadır. Ümidimiz Karabağ sorununun bu kez son bulmasıdır."

İki ülkenin gerçekleştirdiği enerji ve altyapı projelerinden de bahseden Yıldırım, projelerin bölgenin barış, huzur ve istikrarına büyük katkı sağladığını kaydetti.

Yıldırım, Azerbaycan halkının Karabağ'daki zafere kilitlendiğini söyleyerek, "Mesele memleketse mesele vatanının birliğiyse gerisi teferruattır anlayışının burada tam anlamıyla vücut bulduğunu görmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Karabağ Azerbaycan'ındır. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın basın toplantısına TBMM Başkanvekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da katıldı.