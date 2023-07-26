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Güncel
AA 26.07.2023 19:45

Bilecik'te yangın çıkan evde mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı

Bilecik'te bir evde çıkan yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bilecik'te yangın çıkan evde mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı

Ertuğrulgazi Mahallesi Melda Sokak'ta yer alan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayda, yapının ikinci katındaki bir bebek ve annesi ile bir başka kadın duman nedeniyle dışarı çıkamayıp mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarıyla söz konusu adrese 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi, merdiven aracı yardımıyla kurtardı.

Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın binanın birinci katındaki dairede hasara neden oldu.

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Bilecik Yangın
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