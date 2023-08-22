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Güncel
AA 22.08.2023 11:35

Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde seyir halindeki Berk M.K. yönetimindeki otomobil Himmet Ağa sokağa dönüş yapmak istediği esnada Yediler Caddesi istikametinden Karayolları Kavşağı istikametine seyir halindeki sürücü Bişar P. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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