Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te otomobil bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten İstasyon Mahallesine istikametine seyir halindeki Abdülkadir K. (19) yönetimindeki 34 BZT 908 plakalı otomobil TOKİ rampalarını mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüyü Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
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